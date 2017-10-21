الداخلية: 14 شخص يهجمون بالأسلحة البيضاء على أفراد بوابة المشاة بمصفاة ميناء عبدالله

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:33 21/10/2017 حدث بتاريخ: 22:34 21/10/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام رجال الامن التابعين لإدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية بالمهام المنوطة بهم لحماية وتأمين بوابة دخول المشاة بمصفاة ميناء عبدالله تم ضبط محظورات مع أحد موظفي شركة البترول الوطنية، وهي عبارة عن لابتوب شخصي لا يسمح بدخوله إلا بتصريح خاص، وتم إبلاغه بضرورة التخلي عنه حتى يتمكن من الدخول للمصفاة.

وأضافت الإدارة أن الموظف انصرف ثم عاد مرة أخرى وأثناء تفتيشه حضر مع مسؤولة وحصل احتكاك وتلاسن بينه وبين أفراد النقطة الأمنية، وبعد انتقال المسؤول إلى مكتب ضابط الموقع قام باتصال هاتفي قدم على إثره إلى الموقع حوالي 14 شخصاً بالزي المدني حاملين معهم الاسلحة البيضاء والآلات الحادة والعصي وقاموا بالهجوم على أفراد النقطة الأمنية وأحدثوا بهم إصابات استدعت نقلهم إلى مستشفى العدان لإجراء اللازم لعلاجهم.. كما أحدث المعتدين تلفيات بالنقطة الأمنية.

وأوضحت الإدارة أنه تم تسجيل قضية رقم 199/2017 جنح مخفر ميناء عبدالله .. وجاري ضبطهم من الأجهزة الأمنية المختصة وإحالتهم لجهة الاختصاص.