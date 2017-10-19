أمير البلاد: رد الغانم على وفد الكنيست الاسرائيلي مشرف ومحل تقدير الدول العربية والصديقة ويجسد موقف الكويت

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:42 19/10/2017 حدث بتاريخ: 16:42 19/10/2017

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تقدير الى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة هذا نصها:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد

تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ردكم الحازم على رئيس وفد الكنيست الاسرائيلي وتصديكم له في الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية على خلفية موضوع النواب الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ومطالبتكم للوفد الاسرائيلي بمغادرة القاعة.

مشيدين بهذا الموقف المشرف الذي كان محل تقدير ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المحبة للسلام في هذا البرلمان الدولي والذي يجسد جليا موقف دولة الكويت الداعم للاشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة ونصرة قضيتهم العادلة متمنين لمعاليكم كل التوفيق والسداد ومواصلة عطائكم المعهود في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته.