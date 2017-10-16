أمير البلاد: لقاء خادم الحرمين ساده روح الاخوة والمودة وتبادل الرأي حول مختلف القضايا

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يلتقي أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:56 16/10/2017 حدث بتاريخ: 17:57 16/10/2017

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه رعاه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه حفظه الله للمملكة العربية السعودية الشقيقة معبرا سموه رعاه الله عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريفين وما ساده من روح الأخوة والمودة وتبادل الرأي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة وروابط أخوية حميمة والحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.