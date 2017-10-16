الداخلية: اجتماع تنسيقي مع المحكمة الكلية لبحث آلية إصدار 500 ألف حكم قضائي مروري

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:04 16/10/2017 حدث بتاريخ: 16:06 16/10/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام انه في اطار التنسيق والتعاون المستمر مع السلطة القضائية متمثلة في المحكمة الكلية ومن اجل ضمان سرعة الفصل في دعاوى المرور والتسهيل على المواطنين والمقيمين ..

التقى رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور بالإنابة اللواء فهد سالم الشويع.

في بداية اللقاء أعرب اللواء الشويع عن الشكر والتقدير للمستشار بورسلي وجميع العاملين بالسلطة القضائية على الجهود المبذولة والتعاون المستمر فيما يتعلق بالقضايا المرورية التي تم إنجازها في شهر مايو من السنة القضائية 2016-2017 وإصدار أحكام قضائية لعدد 170 ألف مخالفة مرورية.

وقد تم التباحث حول آلية العمل للسنة القضائية ٢٠١٧ -٢٠١٨ لإنهاء نحو ٥٠٠ ألف مخالفة مرورية متراكمة ووضع خطة عمل لصدور أحكام قضائية بشأنها، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن المخالفات المرورية لا تسقط بالتقادم بعد الآن.

وقد حضر اللقاء عضوا المكتب الفني في المحكمة الكلية المستشار محمد طلبة والمستشار عبد العزيز الغيث ومدير إدارة تحقيق المخالفات المرورية بالإنابة العقيد محمد نافع السعيدي، ورئيس ادعاء المخالفات المرورية بالإنابة العقيد صالح السهلي.