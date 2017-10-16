أمير البلاد يصل الرياض في زيارة اخوية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:51 16/10/2017 حدث بتاريخ: 14:52 16/10/2017

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر الأحمد الجابر الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.