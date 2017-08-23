التجارة: "الأرز البلاستيكي" إشاعة تواصل اجتماعي وكميات الأرز في الكويت سليمة

وزارة التجارة والصناعة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:59 23/08/2017 حدث بتاريخ: 13:03 23/08/2017

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقيها نتائج فحص العينات العشوائية من الأرز التي أرسلتها في وقت مبكر من شهر أغسطس الجاري إلى مختبرات وزارة الصحة، لتؤكد الأخيرة على وجه السرعة بكتابها منتصف الشهر ذاته بسلامة الأرز الموجود بأسواق الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنها بتاريخ 10 من شهر أغسطس الجاري، أخذت عينات عشوائية من الأرز من مختلف الأسواق في الكويت وكذلك من بعض أفرع التموين، لترسلها إلى مختبرات وزارة الصحة بقصد فحصها والتأكد من سلامة استخدامها والحرص على توفير الأغذية السليمة في الأسواق.

وأضافت الوزارة، ورغم تأكدها من أن إدخال المواد الغذائية يخضع لاشتراطات وإجراءات منضبطة وفحوص مخبرية لازمة قبل التصريح بتداولها بالأسواق، فإنها وفور انتشار خبر "الأرز البلاستيكي" على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت الوزارة بأخذ عينات عشوائية من الأسواق المحلية وفروع التموين وارسلتها إلى مختبرات وزارة الصحة المتخصصة لفحصها.

كما أوضحت الوزارة في بيانها بأن كميات الأرز الموجودة في الأسواق المحلية سليمة وان الكويت من أفضل الدول في المنطقة تطبيقا للمواصفات القياسية على جميع الأغذية التي يتم استيرادها من الخارج، مشددة على أن أي منتجات تدخل السوق المحلي يتم فحصها قبل دخولها إلى الأسواق بشكل اعتيادي.

وأكدت أنها تأخذ الشكاوى بعين الاعتبار وانه في حال وجود أي معلومات تشير إلى نتائج غير سليمة لأي من المنتجات أو العينات التي يتم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة يتم التعامل مع النتائج بشكل شفاف وحرفي، وإذا كانت غير سليمة يتم نشر تعميم بهذا الشأن وسحب كميات المواد غير الصالحة من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مورديها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الكرام بعدم المساهمة في نشر مثل هذه الشائعات وتحري الدقة باستقاء المعلومة من مصدرها والجهة المسؤولة عنه.