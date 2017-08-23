التربية: حرمان الطالب من درجة الامتحان في حالة الغش ومساعدة الغير عليه

وزارة التربية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:01 23/08/2017 حدث بتاريخ: 11:01 23/08/2017

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس قراراً يقضي بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال للمجال الدراسي الذي ارتكب فيه المخالفة ، وترصد له الدرجة صفراً إذا غش في الامتحان أو ساعد غيره على الغش في الفترة الدراسية الأولى .

كما يقضي القرار بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال ، وترصد له الدرجة صفراً في جميع المجالات الدراسية ، في حالات تضمنت محاولة الطالب الغش أو محاولة مساعدة غيره على الغش في الفترة الدراسية الثانية ، وإذا تسبب في الإخلال بنظام سير الامتحان ، وإذا اعتدى أو حاول الاعتداء على العاملين بلجان الامتحان ، ويحول الطالب إلى مجلس النظام المدرسي ليتخذ بحقه الإجراء اللازم وفقاً للنظم واللوائح المعتمدة .