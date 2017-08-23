التربية: حرمان الطالب من درجة الامتحان في حالة الغش ومساعدة الغير عليه
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس قراراً يقضي بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال للمجال الدراسي الذي ارتكب فيه المخالفة ، وترصد له الدرجة صفراً إذا غش في الامتحان أو ساعد غيره على الغش في الفترة الدراسية الأولى .
كما يقضي القرار بحرمان الطالب من درجة الامتحان العملي والتحريري ودرجة الأعمال ، وترصد له الدرجة صفراً في جميع المجالات الدراسية ، في حالات تضمنت محاولة الطالب الغش أو محاولة مساعدة غيره على الغش في الفترة الدراسية الثانية ، وإذا تسبب في الإخلال بنظام سير الامتحان ، وإذا اعتدى أو حاول الاعتداء على العاملين بلجان الامتحان ، ويحول الطالب إلى مجلس النظام المدرسي ليتخذ بحقه الإجراء اللازم وفقاً للنظم واللوائح المعتمدة .