"السكنية": رفع أولوية التخصيص على "جنوب عبدالله المبارك" إلى 31 ديسمبر 1999 وما قبل

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:20 22/08/2017 حدث بتاريخ: 14:21 22/08/2017

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على مشروع "جنوب عبدالله المبارك" حتى تاريخ 31/12/1999 وما قبل.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية بمساحة 400 م2 في المشروع مراجعة صالة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة أو الفروع التابعة لها في برج التحرير أو جابر العلي أو الجهراء أو جليب الشيوخ ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 27/8/2017 أثنام مواعيد الدوام الرسمي.