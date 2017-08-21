"الموانىء": لا علاقة لنا بانهاء خدمات موظفين باحدى الشركات المرتبطة مع المؤسسة بعقود

وزير الخدمات ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:50 21/08/2017 حدث بتاريخ: 18:52 21/08/2017

وجه وزير الخدمات ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ في حفظ حقوق العاملين لديها والمنهية خدماتهم من قبل احدى الشركات المتعاونة معها.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم " أن لا علاقة لها بإنهاء خدمات الموظفين إنما الامر مرتبط بإحدى الشركات التي تعمل لديها ضمن العقود المبرمة "، مشيرة انها باشرت فعليا دورها القانوني ببحث الموضوع مع الشركة المعنية لضمان حقوق جميع العاملين لديها والمنهية خدماتهم حرصا منها على الالتزام بقوانين العمل المعمول بها بالبلاد والاجراءات المنظمة له وللتأكد من استلام جميع العاملين كامل حقوقهم.

واشارت الى ان التوصيات الوزارية اكدت ضرورة الحرص على تطبيق القانون واعطاء الموظفين جميع حقوقهم او تطبيق الجزاءات على الشركة وفقا للمنصوص عليه بالعقد المبرم بينها وبين "الموانئ" مؤكدة حرصها والتزامها بضمان حقوق جميع العاملين لديها ولدى جميع الشركات والمقاولين الذين تتعامل معهم.