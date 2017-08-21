الكويت تطلب من بوركينا فاسو الانضمام في تحقيقات حادثة استشهاد العلي والحسيني
اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاثنين مع سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى الكويت ابوبكر كوتي وقد تم خلال اللقاء تسليم السفير مذكرة رسمية تتضمن طلب دولة الكويت المشاركة في التحقيقات الجارية حاليا في بوركينا فاسو للجريمة الارهابية التي تعرض لها أحد المطاعم وراح ضحيتها عدد من الأشخاص بينهم شهيدان كويتيان هما وليد العلي وفهد الحسيني وقد أكد السفير استعداد السلطات في بروكينا فاسو للتعاون مع السلطات الكويتية في هذا المجال.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر.