الكويت تطلب من بوركينا فاسو الانضمام في تحقيقات حادثة استشهاد العلي والحسيني

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله خلال اجتماعه مع سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى الكويت أبوبكر كوتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:06 21/08/2017 حدث بتاريخ: 17:07 21/08/2017

اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاثنين مع سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى الكويت ابوبكر كوتي وقد تم خلال اللقاء تسليم السفير مذكرة رسمية تتضمن طلب دولة الكويت المشاركة في التحقيقات الجارية حاليا في بوركينا فاسو للجريمة الارهابية التي تعرض لها أحد المطاعم وراح ضحيتها عدد من الأشخاص بينهم شهيدان كويتيان هما وليد العلي وفهد الحسيني وقد أكد السفير استعداد السلطات في بروكينا فاسو للتعاون مع السلطات الكويتية في هذا المجال.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر.