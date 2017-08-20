الكويت للتقدم العلمي: مشروع نموذجي لترشيد المياه في عدد من المنازل باستخدام المرشدات

الكويت للتقدم العلمي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:18 20/08/2017 حدث بتاريخ: 18:18 20/08/2017

تحتل دولة الكويت المرتبة الثالثة عالمياً في متوسط استهلاك المياه للفرد حيث يبلغ استهلاك الفرد من المياه العذبة في الكويت ما يقارب من 500 لتراً يومياً وهو ما يمثّل ضعف استهلاك الفرد في أوروبا رغم تصنيف الكويت من الدول الفقيرة في الموارد المائية. وتعتمد دولة الكويت على تحلية مياه البحر كمصدر أساسي لمياه الشرب على الرغم من تكلفتها الباهظة وحاجتها للربط مع محطات القوى الكهربائية لتزويدها بالبخار اللازم لتشغيلها.

لذا، فقد بادرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤخراً بتبني مجموعة من المشاريع النموذجية التي تهدف إلى ترشيد استخدام كلاً من الكهرباء والماء، بما في ذلك المشاريع التي تسعى لنشر الوعي بضرورة استخدام الطاقة المتجددة، وذلك نظراً لما تحققه هذه المشاريع النموذجية من منافع على مستوى الدولة للحد من هدر واستنزاف للموارد الطبيعية.

يهدف هذا المشروع النموذجي إلى ترشيد استهلاك المياه لعدد 5000 منزلاً عن طريق تركيب مجموعة من أدوات الترشيد في المنازل المختارة بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة لقياس استهلاك المياه فيها ومقارنته بحجم الاستهلاك السابق لمعرفة مقدار وكمية الترشيد التي ستتحقق. واستناداً إلى توصيات اللجان الفنية والإشرافية للمشروع وبناء على المعلومات التي قدمها قطاع شبكات المياه في وزارة الكهرباء والماء وإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد تم ترشيح 6 مناطق لتطبيق هذا المشروع النموذجي في بعضٍ من وحداتها السكنية وهي (أشبيلية، وسعد العبدالله، والقيروان، والعدان، والشهداء، والعقيلة). حيث سيتم التواصل مع أصحاب المنازل عن طريق مدير المشروع بالتعاون مع الجهاز الفني للمقاول لاختبار مدي جهوزية المنزل لتركيب مرشدات المياه.

ولضمان جودة عالية في التنفيذ والتشغيل ولتجنب أية عوائق قد تؤثر على سير العمل ، تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع. ويتكون أعضاء هذه اللجنة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووزارة الكهرباء والماء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والتي يتم الاستعانة بها لإدارة مهام المشروع. كما تعمل اللجنة على مراجعة نتائج التحاليل والتوصيات المقدمة من اللجنة الفنية لاختيار الشركة المرشحة (المقاول) والإشراف على متابعة سير العمل وتذليل الصعوبات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الجودة في جميع مراحل المشروع.

ومن المؤشرات التي ستحدد نجاح المشروع هي كمية المياه التي ستوفرها أدوات الترشيد ومقدار التكاليف المترتبة على هذا الوفر والمؤمل تحقيقه، حيث تشير الدراسة الأولية أن أدوات الترشيد ستوفر في حدود 44,000 جالون سنوياً على كل منزل، أي 220 مليون جالون سنوياً لـ 5000 منزلاً مما سيوفر على الدولة 2 مليون دينار سنوياً.

من المؤمل أن يتم تعميم المشروع على نطاق أوسع بعد الحصول على النتائج المنبثقة عن هذا المشروع النموذجي وبناء على التوصيات التي ستقدمها اللجان بهذا الشأن. كما حصل مع المشاريع النموذجية الخاصة بتركيب الخلايا الكهروضوئية في المنازل والجمعيات التعاونية حيث تم تعميمها في خطة التنمية من 150 منزلاً إلى 1500 منزلاً ومن جمعيتين إلى 10 جمعيات تعاونية وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال الفترة 2020-2017.