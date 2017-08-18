الوزير الجبري: السعودية سمحت للبدون اداء فريضة الحج من الكويت

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:18 18/08/2017 حدث بتاريخ: 21:18 18/08/2017

أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن كامل الشكر وعميق الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة الشقيقة لمساعيه الكريمة بصدور الموافقة لاخواننا المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد الوزير الجبري ان هذا الموقف الكريم يضاف الى سجل المملكة الإنساني والخيري المعهود وحرصها الدائم على تذليل كافة السبل وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من مشارق الارض ومغاربها وتمكينهم من اداء مناسكهم بأمن وامان وطمأنينة.

وأشاد بالجهود الجبارة والامكانيات العملاقة التي سخرتها القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لخدمة زوار بيت الله الحرام ومسجد نبيه الاكرم صلى الله عليه وسلم.

وشدد الوزير الجبري على ان هذا القرار يؤكد على عمق العلاقات الاخوية وتاريخية والروابط الاسرية والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين

ونوه الوزير الجبري على جهود الوزارة والمتابعة الذي بذلها سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح لاصدار مثل هذا القرار، مؤكداعلي الدور المتميز لسفير المملكة العربية السعودية في الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ولجهود جميع العاملين في سفارة المملكة في تسهيل إجراءات اداء فريضة الحج للحجاج من الكويت.