الوزير الجبري: السعودية سمحت للبدون اداء فريضة الحج من الكويت
أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن كامل الشكر وعميق الامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة الشقيقة لمساعيه الكريمة بصدور الموافقة لاخواننا المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بأداء فريضة الحج لهذا العام.
وأكد الوزير الجبري ان هذا الموقف الكريم يضاف الى سجل المملكة الإنساني والخيري المعهود وحرصها الدائم على تذليل كافة السبل وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من مشارق الارض ومغاربها وتمكينهم من اداء مناسكهم بأمن وامان وطمأنينة.
وأشاد بالجهود الجبارة والامكانيات العملاقة التي سخرتها القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لخدمة زوار بيت الله الحرام ومسجد نبيه الاكرم صلى الله عليه وسلم.
وشدد الوزير الجبري على ان هذا القرار يؤكد على عمق العلاقات الاخوية وتاريخية والروابط الاسرية والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين
ونوه الوزير الجبري على جهود الوزارة والمتابعة الذي بذلها سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح لاصدار مثل هذا القرار، مؤكداعلي الدور المتميز لسفير المملكة العربية السعودية في الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ولجهود جميع العاملين في سفارة المملكة في تسهيل إجراءات اداء فريضة الحج للحجاج من الكويت.