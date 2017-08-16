وزارة الخدمات: اصدار طابع بريدي يحمل صورة المغفور له عبدالحسين عبدالرضا تخليدا لذكراه

المغفور له بإذن الله تعالى الفنان القدير عبدالحسين عبد الرضا

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:03 16/08/2017 حدث بتاريخ: 15:03 16/08/2017

أعلنت وزارة الخدمات أنها بصدد إصدار طابع بريدي يحمل صورة المغفور له بإذن الله تعالى الفنان القدير عبدالحسين عبد الرضا تخليدا لذكراه".

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى ان "وكيل وزارة الخدمات بالتكليف بثينة السبيعي رفعت مقترحاً لوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، الذي أبدى ترحيبه بالمقترح واعتبره أقل تقدير لتتويج مسيرة الفنان الراحل وعطاءه المميز الذي أثرى الحياة الفنية والثقافية في البلاد".

وأكدت الوزارة أن "الطابع الذي سيتم اصدارة يعد تكريما من الدولة ممثلة بوزارة الخدمات للمسيرة الفنية للراحل والتي تجاوزت نصف قرن جعلته رمزاً فنياً لدى الشعوب الخليجية والعربية، والذي اتسم بحسه الوطني من خلال ما قدمة من أعمال فنية ذات طابع وطني واجتماعي ساهمت في تطوير المجتمع ثقافيا وسياسيا واجتماعيا"، مبينة ان "يتم التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لإصدار الطابع وطرحه للجمهور عبر مكاتب البريد الموزعة على مناطق محافظات الكويت فور الانتهاء من تصميمه واعتماده".