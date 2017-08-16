جهاز المراقبين الماليين: الوزير الصالح كلف الجهاز بفحص المستندات وفواتير العلاج في الخارج

عبدالعزيز الدخيل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:31 16/08/2017 حدث بتاريخ: 14:31 16/08/2017

أعلن رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كلف الجهاز بفحص المستندات والمطالبات المالية الخاصة بالمبالغ المقيدة على حساب عهد دفعات نقدية بالخارج والمتعلقة بالعلاج في الخارج لوزارة الصحة.

وقال الدخيل في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن فحص تلك المستندات والمطالبات يهدف إلى التأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها مضيفا أنه سيتم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى وزير المالية خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح أن الجهاز يمارس دوره الرقابي بغية تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.

وذكر أن الجهاز يمارس عمله باعتباره كيانا مستقلا يعنى بالرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال مؤسساتها المختلفة والتحقق من مطابقة الأداء المالي في الجهات الخاضعة للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها ادراكا منه لأهمية دور الرقابة المالية المسبقة في دفع عجلة الإصلاح المالي وحماية المال العام.

وأكد حرص الجهاز على إحكام الرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وفقا لقانون إنشائه رقم (23 لسنة 2015) ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (333 لسنة 2015) والتعاميم الصادرة من الجهاز بهذا الشأن.