الوزير الجبري: أمير البلاد أصدر أوامره باطلاق اسمي الشهيدين العلي والحسيني على مسجدين جديدين في الكويت

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:11 16/08/2017 حدث بتاريخ: 14:11 16/08/2017

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أصدر أوامره باطلاق اسمي الشهيدين امام المسجد الكبير الشيخ الدكتور وليد العلي والشيخ فهد الحسيني على مسجدين جديدين في الكويت.

وقال الجبري في تصريح صحفي إن هذه المكرمة الاميرية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تأتي تكريماً من سموه حفظه الله للشهيدين الكويتيين اللذين اغتالتهما يد الغدر والارهاب في حادث الاعتداء الاليم ولما لهما رحمهما الله من دور بارز في الدعوة والعمل على ترسيخ مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء.

واضاف الجبري ان هذه المكرمه الاميرية بينت العلاقة الوثيقه بين الحاكم وابنائه فايادي سموه تمتد الى جميع ابنائه في كل طرف وباي حال لتداوي الجروح وتخفف الآلام وتكشف تلاحم ووحدة صف الشعب الكويتي وقربة من القياده السياسيه الحكيمه في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وأكد الجبري ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائد الإنسانية وأب لجميع ابناء الشعب الكويتي الذي يكن له كل الولاء والاحترام والحب والوفاء فكيف لا وهو ابن اسرة الصباح الكرام التي اثبتت وعبر التاريخ قربها من ابناء شعبها وتفاعلها مع كل متطلبات ابناء شعبها الكويتي الكريم.