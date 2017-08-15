الأوقاف و"مكافحة الفساد" توقعان مذكرة تعاون: تنمية الوازع الديني ليكون مانعا من ممارسة الفساد

جانب من حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الأوقاف ومكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:08 15/08/2017 حدث بتاريخ: 14:08 15/08/2017

وقع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش مذكرة تعاون مشترك بين الطرفين بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي صباح اليوم في مكتبه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري أن وزارة الأوقاف وقعت اليوم كأول وزارة توقع مذكرة تعاون مشترك مع هيئة مكافحة الفساد انطلاقا من حرص وزارة الأوقاف في العمل على أن يتناول الخطاب الديني للفساد ومخاطره من الناحية الشرعية والأخلاقية والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد من خلال جميع الأدوات التي تملكها وزارة الأوقاف ولاسيما خطب الجمعة ودروس المساجد، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ونبذ مظاهر الفساد وهدر المال العام.

وأضاف الجبري: كما تتضمن مذكرة التعاون العمل على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون مانعاً لهم من ممارسة الفساد وارتكاب الجرائم، وغرس قيم النزاهة والشفافية من خلال طرح قصص التراث الإسلامي في هذا الخصوص بالإضافة إلى العمل على تشجيع ونشر الثقافة في المدارس والكليات والجامعات والأندية والمراكز الشبابية ودور الإصلاح وغيرها.

وتابع الجبري كما سيتم العمل على إضافة بعض الفقرات التوعوية والتثقيفية في المواد التي تدرس في دور القرآن الكريم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم ورش تثقيفية توعوية للأئمة والخطباء والدعاة والكادر التدريسي الذين بدورهم سيشرفون على برامج التوعية والتثقيف في المساجد وفي مراكز دور القرآن الكريم ومراكز السراج المنير، فكل هذه البنود جاءت للعمل مع هيئة مكافحة الفساد على تحقيقها وغرس فوائدها في جميع أبناء المجتمع.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرفت اليوم بتوقيع مذكرة تعاون مشترك مع هيئة مكافحة الفساد كأول جهة حكومية تقوم بالتوقيع على هذه المذكرة وذلك بهدف التوعية والتثقيف بضرورة محاربة الفساد وخطورته على المجتمع.

وأضاف عمادي وستكون مجالات التعاون في تناول عدة جوانب منها الخطاب الديني ومخاطر الفساد من الناحية الشرعية والأخلاقية بالإضافة إلى التأكيد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على النزاهة ومحاربة الفساد.

وأشار عمادي إلى أن الجوانب المتفق عليها مع هيئة مكافحة الفساد نشر ثقافة النزاهة والشفافية ونبذ مظاهر الفساد وهدر المال العام والعمل على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون مانعا لهم من ممارسة الفساد وارتكاب الجرائم بالإضافة إلى العمل على تشجيع ونشر ثقافة محاربة الفساد.

وقال عمادي أن أهداف وبرامج هيئة مكافحة الفساد تتوافق مع أهداف واستراتيجية وزارة الأوقاف على اعتبار أن دور وزارة الأوقاف دور توجيهي يحذر من كل صور الفساد داخل المجتمع او انتهاك المال العام.

واعلن عمادي عن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة مكافحة الفساد لتفعيل بنود مذكرة التعاون المشترك وتسليط الضوء علة ما جاء فيها.

ومن جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن هذه المذكرة تعد الأولى من نوعها التي يتم إبرامها مع إحدى وزارات الدولة والتي نتمنى أن تكون بادرة خير لعمل جاد ومثمر خلال المرحلة القادمة.

وثمن النمش تعاون قيادات وزارة الأوقاف وتعاونهم مع هيئة مكافحة الفساد وعلى رأسهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي على نجاح هذا التعاون وهذه المذكرة التي نأمل ان تتحقق كل الأهداف المرجوة التي جاءت من أجلها.