"أمانة التخطيط" تشارك في مراسم توقيع عقد مشروع رخص القيادة الالكترونية

جانب من مراسم توقيع العقد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:50 15/08/2017 حدث بتاريخ: 13:50 15/08/2017

شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء في مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع رخص السوق الالكتروني في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بحضور كل من الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي السيد طلال الشمري والوكيل المساعد لشئون المرور بالإنابة في وزارة الداخلية العقيد ناصر السبيعي والمنسق الوطني للاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل العقيد سالم العجمي بالإضافة إلى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالوكالة ديما الخطيب ونائب رئيس شركة الديار المتحدة السيد خليل حسين.



وأوضح الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري في كلمة ألقاها أن لهذا المشروع إمكانية للمساهمة الفعالة في تطوير قطاع المرور وخاصة الجوانب المتصلة بتقديم خدمات رخص السوق للمواطنين والمقيمين مبينا أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات خطة التنمية في الكويت.



وأكد الشمري حرص والتزام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على متابعة هذا المشروع وبذل كل ما يمكن لتذليل الصعوبات التي قد تعترض طريقه.



الجدير بالذكر أن مشروع رخص السوق الالكتروني يعد أحد أنشطة مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور والذي يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.