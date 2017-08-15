أمير البلاد يعرب عن بالغ حزنه لاستشهاد المواطنين العلي والحسيني في بوركينافاسو

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:07 15/08/2017 حدث بتاريخ: 12:07 15/08/2017

اعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ حزنه وتأثره لاستشهاد المواطنين الكويتيين الدكتور وليد العلي إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير والمواطن فهد الحسيني اللذين استشهدا في الهجوم الإرهابي الآثم على احد المطاعم في العاصمة واغادوغو بجمهورية بوركينافاسو خلال تواجدهما فيها في مهمة لإنجاز عدد من الأعمال الخيرية مستنكرا سموه بشدة هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية ومشيدا سموه رعاه الله بمناقبهما وأعمالهما الخيرية وتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرتيهما الكريمتين مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته ويجزيهما خير الجزاء على كل ما قاما به من أعمال خيرية وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار ويلهم أسرتيهما الكريمتين وذويهما جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.