ولي العهد يشكر المواطنين والمقيمين على اطمئنانهم على صحة سموه

ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:29 15/08/2017 حدث بتاريخ: 11:29 15/08/2017

وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة شكر وثناء إلى كافة إخوانه وابنائه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها وللمقيمين الأوفياء على أرض الكويت الطيبة على اطمئنانهم جميعا على صحة سموه اثناء اجراء سموه بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح مثمنا سموه ما عبروا عنه من طيب المشاعر الودية والتمنيات الصادقة مبتهلا سموه الى المولى عز وجل ان يحفظ كويتنا الغالية وان يديم عليها الاستقرار والرخاء والامن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.