ولي العهد يشكر المواطنين والمقيمين على اطمئنانهم على صحة سموه
وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة شكر وثناء إلى كافة إخوانه وابنائه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها وللمقيمين الأوفياء على أرض الكويت الطيبة على اطمئنانهم جميعا على صحة سموه اثناء اجراء سموه بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح مثمنا سموه ما عبروا عنه من طيب المشاعر الودية والتمنيات الصادقة مبتهلا سموه الى المولى عز وجل ان يحفظ كويتنا الغالية وان يديم عليها الاستقرار والرخاء والامن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.