الوزير العزب: افتتاح مكتب منع السفر في "السالمي" خلال أيام لتيسير سفر الحجاج

وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:48 14/08/2017 حدث بتاريخ: 13:48 14/08/2017

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عن قرب افتتاح مكتب منع السفر التابع للإدارة العامة التنفيذ بوزارة العدل، في مركز السالمي الحدودي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تزامناً مع موسم الحج وتيسيراً على حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح العزب في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "افتتاح المكتب الجديد يأتي حرصاً من الوزارة للتيسير على المسافرين وتذليلاً لكافة إجراءاتهم وتوفيراً لوقتهم وجهدهم".

يُذكر أن خدمات المكتب ستُمكن المسافر المَدين بدين مدني من تسديد المبالغ المستحقة عليه ورفع منع السفر الصادر بحقه على أن يكون تحصيل المبالغ باستخدام بطاقات الـ (K-net) الكي نت.

ويُعتبر افتتاح مكتب منع السفر التابع لوزارة العدل في مركز السالمي الحدودي، المكتب الثاني للوزارة بعد افتتاح مكتبها بمركز النويصيب الحدودي والذي بدأ عمله في الأول من شهر أغسطس الجاري، كما سيتم افتتاح مكتب لاحق بمركز العبدلي الحدودي.

ويأتي افتتاح تلك المراكز في إطار توجهات وزارة العدل لتخصيص مجموعة من المكاتب تباعاً في المراكز الحدودية لخدمة المسافرين، وضمن رؤاها لتذليل معاملاتهم وصولاً بالخدمات إليهم في مختلف المواقع.