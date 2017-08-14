السكنية: استلام مدارس ومسجد في مشروع القيروان

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:09 14/08/2017 حدث بتاريخ: 11:59 14/08/2017

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استلام مدارس إبتدائية بنين وبنات ومسجد في مشروع القيروان.

وذكرت "السكنية" في بيان صحفي أنه تم استلام مدرسة ابتدائية بنات نموذج (2005) وأخرى بنين نموذج (2007) ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع القيروان قطعة (2).

وقد قامت لجنة من مهندسي المؤسسة وممثلين عن وزارة التربية بمعاينة الأعمال وكتابة توصياتها وملاحظاتها.

في المقابل استلمت المؤسسة مسجد محلي نموذج (7) وسكن الإمام والمؤذن نموذج (1) ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بمشروع القيروان قطعة (2).

وقد قامت لجنة من مهندسي المؤسسة وممثلين عن وزارة الأوقاف بمعاينة الأعمال وكتابة توصياتها