الخارجية: المحادثات مع رئيس الوزراء اللبناني "ايجابية" وزيارته محل ترحيب

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:42 13/08/2017 حدث بتاريخ: 16:54 13/08/2017

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله اليوم الاحد ان زيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري للبلاد تأتي في اطار العلاقات الاخوية والتشاور بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية.

واضاف الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان زيارة الحريري الاولى له كرئيس للوزراء كانت محل ترحيب من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين الكويتيين.

ووصف المحادثات التي جرت خلال هذه الزيارة بالايجابية مضيفا انها عكست روح العلاقة التي تتسم بالخصوصية بين البلدين الشقيقين.

وذكر انه تم استعراض اوجه العلاقات الثنائية للتأكيد على تطوير هذه العلاقات الاخوية المتميزة مؤكدا ان هذه الزيارة تكتسب اهمية كونها جاءت في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة.

واوضح ان الجانب اللبناني اكد خلال اللقاءات حرص لبنان على امن واستقرار الكويت معبرين عن تقديرهم للدور الذي تقوم به دولة الكويت وسمو امير البلاد لرأب الصدع في البيت الخليجي بالاضافة الى الدور الكويتي في دعم ومساعدة لبنان في جهوده لتحقيق التنمية والاستقرار.

وعن مذكرة الاحتجاج التي تقدمت بها دولة الكويت عن دور حزب الله اللبناني حيال مايسمى "خلية العبدلي" قال الجارالله ان الكويت تقدمت بمذكرة احتجاج الى السلطات اللبنانية حول دور حزب الله اللبناني في دعم ومساندة عناصر ما يسمى خلية العبدلي سواء بالتسليح او بمدهم بالمال او التدريب.

واضاف ان المذكرة الكويتية جاءت وفقا لما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز الذي صدر بحق الخلية وماورد فيه من ادلة وقرائن مبينا"ان الكويت عندما تقدمت بهذه المذكرة للاشقاء في لبنان فانها كانت تنطلق بذلك من حرصها على العلاقات المتميزة بين البلدين وازالة اي شوائب يمكن ان تسيء الى تلك العلاقة الاخوية وذلك من خلال المصارحة وتوضيح الحقائق" .

وذكر ان الكويت طلبت من الحكومة اللبنانية ابلاغها بالاجراءات التي ستتخذها للحد من مثل هذه الممارسات التي تستهدف امن واستقرار دولة الكويت والاساءة للعلاقات بين البلدين الشقيقين.