أمير البلاد يستقبل الحريري ويتبادل معه الأحاديث الأخوية التي عكست العلاقات التاريخية بين البلدين

أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يستقبل دولة الرئيس سعد الدين الحريري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:03 13/08/2017 حدث بتاريخ: 14:03 13/08/2017

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ودولة الرئيس سعد الدين الحريري رئيس الحكومة بجمهورية لبنان الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

هذا وتم تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.