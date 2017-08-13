الداخلية: القبض على محكوم نهائي آخر في قضية خلية العبدلي

مصطفى عبدالنبي علي بدر خان

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:27 13/08/2017 حدث بتاريخ: 12:31 13/08/2017

أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالاً لجهود الجهات الأمنية المختصة في القبض على المحكومين نهائياً فيما يسمى بخلية العبدلي إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (55/2015).. تم القبض مساء السبت الموافق 12/8/2017 على المحكوم نهائياً:

مصطفى عبدالنبي علي بدر خان- كويتي الجنسية (الحكم الحبس 10 سنوات)

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين.

وأكد البيان أن عين الأمن ستظل تتعقب المطلوبين كافة للعدالة ترسيخاً لأمن الوطن وأمان المواطنين.