أمير البلاد: نطالب ببذل المزيد من الجهود لتعقب كافة المطلوبين للعدالة تطبيقا للقانون

سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:51 12/08/2017 حدث بتاريخ: 18:51 12/08/2017

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اعرب فيها سموه عن شكره وتقديره للجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والتي تمكنت من خلالها من القاء القبض على اثني عشر مطلوبا من المحكوم عليهم نهائيا انفاذا لحكم محكمة التمييز، مشيدا سموه بالعمل المضني والدؤوب الذي قاموا به والذي تميز بالكفاءة والتفاني مطالبا سموه ببذل المزيد من الجهود لتعقب كافة المطلوبين للعدالة تطبيقا للقانون ومثمنا سموه ما ابداه المواطنون الكرام من تعاون وما اظهروه من روح وطنية عالية جسدت الاخلاص والوفاء للوطن العزيز مبتهلا سموه الى المولى جل وعلا ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الامن والرخاء والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ضمنها سموه الاشادة بالجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والتي اسفرت عن القاء القبض على اثني عشر مطلوبا من المحكوم عليهم نهائيا انفاذا لحكم محكمة التمييز سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على الوطن العزيز نعمة الامن والرخاء والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية شكر مماثلة.