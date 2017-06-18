التمييز: الغاء براءة 15 متهما والحكم بحبسهم 10 سنوات في قضية خلية العبدلي والمؤبد للمتهم الأول

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:03 18/06/2017 حدث بتاريخ: 12:18 18/06/2017

ألغت محكمة التمييز أحكام البراءة الصادرة لـ 15 متهما في ما يعرف بقضية خلية العبدلي المسلحة، وقضت بحبسهم 10 سنوات. وفيما يلي تفاصيل الحكم:

1-حسن حاجيه مؤبد

2-عمار حسن غلوم ١٠ سنوات

3-حسين الطبطبائي ١٠ سنوات

4- محمدالمعراج ١٠ سنوات

5-علي عبدالكريم ٥ سنوات

6-جاسم غضنفري ١٥ سنه

7-محمد الحسيني ١٠ سنوات

8-زهير المحميد ١٥ سنه

9-حسن جمال ٥ سنوات

10-حسن مراد ١٠ سنوات

11-محمد جعفر ١٠ سنوات

12-عباس الموسوي ١٠ سنوات

13-حسن العطار ١٠ سنوات

14-عبد المحسن الشطي ١٠ سنوات

15-مصطفى خان ١٠ سنوات

16-حسين الباذر ١٠ سنوات

17-يوسف غضنفري ١٠ سنوات

18-مهدي الموسوي ١٠ سنوات

19-عيسى جابر ١٠ سنوات

20-حسن داود ١٠ سنوات

21-جعفر حيدر ١٠ سنوات

22-هاشم حسين ١٠ سنوات

23-دهقاني اعدام

24-باسل دشتي ٥سنوات

25-عبدالله حسن غرامة

26-هاني حاجيه براءه