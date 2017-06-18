التمييز: الغاء براءة 15 متهما والحكم بحبسهم 10 سنوات في قضية خلية العبدلي والمؤبد للمتهم الأول
ألغت محكمة التمييز أحكام البراءة الصادرة لـ 15 متهما في ما يعرف بقضية خلية العبدلي المسلحة، وقضت بحبسهم 10 سنوات. وفيما يلي تفاصيل الحكم:
1-حسن حاجيه مؤبد
2-عمار حسن غلوم ١٠ سنوات
3-حسين الطبطبائي ١٠ سنوات
4- محمدالمعراج ١٠ سنوات
5-علي عبدالكريم ٥ سنوات
6-جاسم غضنفري ١٥ سنه
7-محمد الحسيني ١٠ سنوات
8-زهير المحميد ١٥ سنه
9-حسن جمال ٥ سنوات
10-حسن مراد ١٠ سنوات
11-محمد جعفر ١٠ سنوات
12-عباس الموسوي ١٠ سنوات
13-حسن العطار ١٠ سنوات
14-عبد المحسن الشطي ١٠ سنوات
15-مصطفى خان ١٠ سنوات
16-حسين الباذر ١٠ سنوات
17-يوسف غضنفري ١٠ سنوات
18-مهدي الموسوي ١٠ سنوات
19-عيسى جابر ١٠ سنوات
20-حسن داود ١٠ سنوات
21-جعفر حيدر ١٠ سنوات
22-هاشم حسين ١٠ سنوات
23-دهقاني اعدام
24-باسل دشتي ٥سنوات
25-عبدالله حسن غرامة
26-هاني حاجيه براءه