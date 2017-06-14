الداخلية: إضافة تخصص علوم مكتبات ومحاسبة ضمن لدورة الطلبة ضباط الاختصاص

الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:49 14/06/2017 حدث بتاريخ: 14:49 14/06/2017

بناء على توجيهات الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإتاحة الفرصة كاملة للشباب الكويتي للانضمام للسلك العسكري، تقرر تمديد استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية " كلية الشرطة " أسبوعاً إضافياً لدورة الطلبة ضباط اختصاص دفعة (29) من حملة الشهادة الجامعية وذلك حتى يوم الخميس الموافق 22/6/2017م، ويتم استقبال الراغبين بالالتحاق في تمام الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرا في إدارة التسجيل والقبول بوابة رقم (4) صالة الشهداء.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تزامناً مع فتح الباب لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية " كلية الشرطة " بدورة الطلبة ضباط اختصاص دفعة 29 من حملة الشهادة الجامعية، تمت إضافة تخصص علوم مكتبات ومعلومات وتخصص محاسبة ضمن التخصصات ٍالمدرجة على الا يقل التقدير عن جيد جداً لإتاحة مزيد من الفرص للشباب الجامعي بوصفهم رافداً مهماً من روافد تطوير العمل الأمني.

وجدير بالذكر أن يوم غد الخميس الموافق 15/6/2017 هو آخر موعد لتقديم طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة الطلبة الضباط الدفعة 46 من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها.