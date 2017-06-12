مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من الأحد 25 يونيو ويستأنف الدوام الأحد 2 يوليو

المبارك مترئسا الاجتماع

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:53 12/06/2017 حدث بتاريخ: 16:54 12/06/2017

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح انه أطلع مجلس الوزراء اليوم الاثنين على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بان مذكرة ديوان الخدمة المدنية افادت بانه نظرا لوجود احتمالين لعطلة عيد الفطر للعام الحالي الاول منهما بان يكون شهر رمضان 29 يوما وعليه سيكون يوم الاحد الموافق 25 يونيو 2017 هو اول ايام عيد الفطر وستكون العطلة الرسمية ايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 25 و26 و27 يونيو الحالي ليكون يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بداية الدوام الرسمي.

واضاف ان الاحتمال الثاني الذي اوردته المذكرة هو ان يكون شهر رمضان 30 يوما لذا سيكون الاحد الموافق 25 يونيو 2017 يوم راحة وتكون ايام العيد الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقة 26 و27 و28 يونيو الحالي عطلة رسمية على ان يكون يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2017 يوم راحة لوقوعه بين عطلتين ليستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 2 يوليو 2017.

وذكر الشيخ محمد العبدالله ان مذكرة ديوان الخدمة المدنية استندت الى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 22 يوليو 1979 بشأن العطلات الرسمية وقرار مجلس الوزراء رقم 252 باجتماعه في (24-2-2007) المتضمن اعتبار يوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة.