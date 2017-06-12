الوزير الفارس: استيعاب جميع مخرجات الثانوية المستوفين للشروط

جانب من التكريم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:24 12/06/2017 حدث بتاريخ: 12:24 12/06/2017

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن الطالب هو محور العملية التعليمية في البلاد والمستقبل الواعد لدفع عجلة التقدم لمسيرة العمل والبناء والتنمية.

وقال الفارس في كلمته خلال الاحتفال الذي أقيم مساء أمس الأحد لتكريم متفوقي الثانوية العامة إن وزارة التربية تعمل على تطبيق الخطط والبرامج التي تواكب المستجدات العالمية والاتجاهات الحديثة في التعليم ومراعاة الحفاظ على تراث الأمة الأصيل بقيمه وعاداته.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقيم برعاية بنك الكويت الوطني أفاد الوزير الفارس بأن (التربية) تبحث حاليا مع المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية الشقيقة إمكانية الاستفادة من خبرات المركز وتجربته ونقلها إلى الكويت.

وأضاف أن للمملكة تجربة رائدة في قياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها بمنهجية علمية مشيرا إلى أن مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخزيم قام بزيارة المركز في السعودية من أجل الاستفادة من هذه التجربة.

وعن قبول خريجي الثانوية العامة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية ذكر أنه سيتم استيعاب جميع مخرجات الثانوية العامة المستوفين شروط القبول.

وحول استقطاب 105 من المعلمين الفلسطينيين ذكر الفارس أن "الجغرافيا المكانية" حالت دون زيادة هذا العدد لافتا إلى أنها تجربة جديدة تخللتها ظروف واجهت أعضاء اللجنة حالت دون التعاقد مع عدد أكبر من هؤلاء المعلمين.

وأوضح أنه في المرة المقبلة سيتم الاستعداد لهذه المسألة بشكل اكبر وترتيبات أفضل للتعامل مع الوضع الفلسطيني من حيث المقابلات سواء كانت عبر الإنترنت أو الزيارة لأماكن وجودهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

من جانبه أكد مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري في تصريح مماثل للصحافيين حرص الجامعة كل عام على إقامة معرض الفرص الدراسية لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها الطلبة حول طريقة القبول والتخصصات والوثائق المطلوبة للتقديم والبرامج المتاحة والفرص الدراسية.

ولفت الأنصاري إلى حرص الجامعة هذا العام على التنويع في المعرض إذ يشتمل على مشاركات من كل الكليات ومراكز العمل سواء في القبول والتسجيل أو عمادة شؤون الطلبة اضافة الى الجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي.

وأشار إلى استعداد كل أقسام الجامعة لتقديم المشورة للطلبة لتكون لديهم المعلومة الكاملة لاتخاذ القرار.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في كلمة خلال الحفل إن رعاية (الوطني) للاحتفال تأتي ايمانا منه بأهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التربوية المهمة لتشجيع الطلبة المتفوقين على تحقيق أهدافهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد ومواصلة نجاحاتهم وتفوقهم.

وثمن الصقر الجهود التي تقوم بها (التربية) للارتقاء بمستوى التعليم في البلاد وكذلك دور أولياء الامور في بث روح المثابرة والاجتهاد في نفوس الأبناء طوال العام الدارسي.

وأكد حرص البنك على تحقيق الرؤية الأميرية السامية في احتضان الشباب وتهيئة الاجواء لتنمية قدراتهم الابداعية من خلال دعم العديد من الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تهتم بهم وتشجعهم على العمل والعطاء وتنمية الروح الوطنية في نفوسهم.