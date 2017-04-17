مجلس الوزراء: شركة عامة لادارة مستشفى جابر وتطوير الواجهة البحرية وانشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:24 17/04/2017 حدث بتاريخ: 18:25 17/04/2017

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي: أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تم خلالها بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين كما تم تبادل الرأي ووجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة وآخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا الكويتية البحرينية المشتركة التي عقدت في دولة الكويت يوم أمس السبت والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العمل المشترك في شتى مجالات التعاون في القطاعات الحيوية المهمة بين البلدين الشقيقين.

ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول إنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وقرر المجلس تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لبحث موضوع إنشاء لجنة وطنية تتولى وضع السياسات العامة للبحث والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والإشراف والرقابة على تنفيذها وذلك من كافة جوانبه التنظيمية والقانونية وموافاة مجلس الوزراء بتصور كامل حول الموضوع خلال شهر من تاريخه.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية (2015-2016 / 2016-2017) وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للأخذ بالملاحظات والمقترحات الواردة في التقرير والكفيلة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتطبيق أفضل المعايير الدولية بهذا الشأن.

واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن تقرير جامعة الكويت حول متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر 2016) المتضمن نسبة الإنجاز في كل مكون من مكونات المشاريع تحت التنفيذ وقيد التصميم وقد أثنى المجلس على الجهود التي يبذلها قطاع الهندسة لدى جامعة الكويت في إنجاز الأعمال الإنشائية وفقا للبرنامج.

واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بشأن تأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة مستشفى جابر الأحمد تكون مملوكة بالكامل من الهيئة على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركة مساهمة عامة بعد إجراء مزايدة علنية لاستقطاب المستثمر الاستراتيجي وطرح أسهمها للاكتتاب العام وتمارس الشركة نشاطها في ضوء التوجهات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية في الدولة وحسن إدارتها.

كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن البدائل التمويلية لخطة تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية (البلاجات) في ضوء الرؤية السياحية والتنموية في شركة المشروعات السياحية والمخططات الأولية التي وضعتها في هذا الشأن.

ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير التاسع لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ـمتوسط المدى- وما تم إنجازه في مجال تطبيق بنود الوثيقة حتي تاريخ 31 يناير 2017 حيث تبين أن هناك (19) برنامجا بنسبة 65 في المئة من البرامج القائمة تسير وفق ما هو مخطط لها.

كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي كما أعرب المجلس عن بالغ أسفه جراء الانفجار الذى وقع في منطقة حي الراشدين غربي حلب وذلك أثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تجمع حافلات لأهالي بلدتي كفريا والفوعه يوم السبت الماضي مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى والمجلس إذ يعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا هذا العمل الإرهابي الآثم ليرجو لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.