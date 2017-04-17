‏التحالف الوطني: لجان التحقيق البرلمانية في تزوير الجناسي لن تخرج بنتائج ومن لديه معلومات ليقدمها الى النيابة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:21 17/04/2017 حدث بتاريخ: 14:22 17/04/2017

أكد التحالف الوطني الديمقراطي متابعته لنتائج التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية وما دار في الجلسة ذاتها من معلومات حول وجود عشرات الآلاف من المواطنين ممن حصل على الجنسية الكويتية عن طريق الغش والتزوير.

وقال التحالف الوطني الديمقراطي في بيان صحفي اليوم أن ما طرح من حلول لمناقشة جريمة تزوير الجنسية الكويتية عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للنظر في هذا الملف لن تخرج بنتائج، بل وإن تجربة التحقيق النيابي في السنوات الأخيرة أثبتت إنحراف معظم اللجان عن عملها وسيطرة الجانب السياسي على أدائها عوضا عن الحيادية والجدية في التحقيق، وأصبحت لجان ابتزاز وتحقيق مكاسب على حساب القضايا الحقيقية.

ورأى أن من يملك معلومات مؤكدة وموثقة بالأدلة بشأن حالات تزوير للجنسية الكويتية فعليه اللجوء الى النيابة العامة وتقديم ما لديه من مستندات ليأخد القضاء طريقة في محاسبة المتورطين في جرائم التزوير سواء من قياديين ومسؤولين في الدولة أو مستفيدين من التجنيس دون وجه حق، فالقضاء هو الجهة الحيادية الوحيدة في هذا الملف.

وشدد التحالف الوطني "على ضرورة إعلان لجنة النظر في الجناسي المسحوبة - مع تحفظنا على تشكيلها ودورها - عن النتائج التي توصلت لها بكل شفافية وعلانية، وتحديد الأطراف التي أخطأت في قرار سحب الجناسي - إذا إنتهت الى ذلك - وهو ما يحمل بعدها الحكومة مسؤولية إقالة هؤلاء المسؤولين وإحالتهم الى القضاء بسبب تزويرهم أسباب سحب الجناسي عن عدد من المواطنين".