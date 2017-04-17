أمير البلاد: نهنىء تركيا بنجاح عملية الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:46 17/04/2017 حدث بتاريخ: 11:47 17/04/2017

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه لفخامته بنجاح عملية الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية متمنيا سموه أن يسهم ذلك في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي يشهدها البلد الصديق راجيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح عملية الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.