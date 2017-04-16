البحرين: الحوار الخليجي الإيراني مستمر ونقدر دور أمير الكويت في هذا الشأن

وزير الخارجية الكويتي ونظيره البحريني خلال افتتاح مبنى السفارة البحرينية في الكويت

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:40 16/04/2017 حدث بتاريخ: 23:42 16/04/2017

اكد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة اليوم الاحد استمرار الحوار القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وايران.

واعرب الشيخ احمد في تصريح للصحافيين خلال حضوره حفل افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده لدى الكويت عن تقدير مملكة البحرين للجهود والمساعي التي يبذلها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في هذا الشأن معبرا عن تطلعه لأن تتجاوب ايران مع تلك المساعي.

وقال انه سيرفع تقريرا بخصوص الحوار بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي الى قادة دول المجلس لمناقشته في القمة التشاورية المقبلة.

وعن اعمال اللجنة الكويتية البحرينية المشتركة التي عقدت اليوم ذكر انها اقرت الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عديدة.

واضاف انه بحث خلال اجتماعه مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وكانت اللجنة المشتركة قد اختتمت اعمالها بالتوقيع على سبع وثائق بين البلدين الشقيقين شملت ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التنسيق الحكومي مع السلطة التشريعية والطاقة الكهربائية والأسواق المركزية والشعبية وثلاثة برامج تنفيذية للتعاون في مجال التربية والتعليم والثقافة والفنون وحماية البيئة إضافة إلى محضر أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.