الوزير الروضان يفتتح مركز الكويت للأعمال .. اصدار الرخص التجارية خلال أيام

جانب من الافتتاح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:38 16/04/2017 حدث بتاريخ: 13:46 16/04/2017

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة خالد الروضان ان افتتاح مركز الكويت للأعمال هو نتاج مجهود خلال الفترة السابقة وعمل دؤوب بذل وخطة محددة بتواريخ وأيام .

واشار الروضان خلال افتتاحه مركز الكويت للأعمال صباح اليوم في منطقة أشبيلية الى ان المركز قطع شوط كبيرفي انجاز الخدمات المقدمة وخلال الفترة القليلة المقبلة سيستكمل المركز باقي خدماته والذي قلص فترة انشاء الشركات والتراخيص التجارية من 60 يوم الى ايام قليلة معدودة.

واستذكر الروضان خلال حديثه الوكيل السابق لوزارة التجارة المرحوم خالد الشمالي الذي كان له دور بارز وحيوي في انشاء المركز واصدار الكثير من القرارات والتشريعات التي دفعت بإتجاه إقامته.

وشكر اعضاء لجنة بيئة الاعمال في مجلس الامة الذي كان لهم دور في دعم مثل هذه التشريعات التي تخدم المواطن.

وذكر ان الطموح كبير جدا لانجاز الكثير من القوانين المهمة كقانون الشركات الذي قدم وتمت الموافقة علية من قبل السلطتين والذي يساعد العميل في انجاز مهامه في ظل العصر الذهني الذي يعيشه العالم في تحسين بيئة الإجراءات، موضحا ان هناك اهداف اخرى سيسعى الى تحقيقها مع مجموعة من الشباب والشابات وهي عملية متواصلة .

وبين ان هذا التعاون الذي تخلله انشاء هذا المركز هو ترجمة للمادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها ونعمل مع الأخوة في السلطة التشريعية بروح الفريق الواحد ونكون على ثقة الشعب الكويتي والقيادة السياسية.

بدوره شكر النائب يوسف الفضاله القائمين على انشاء المركز وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ولجنة تحسين بيئة الاعمال في مجلس الأمة.

وقال الفضاله "كل التقدير لجهود العاملين في وزارة التجارة واستذكر بهذه المناسبة وكيل الوزارة السابق خالد الشمالي رحمه الله الذي كان له دور في انشاء المركز الذي يعتبر انطلاقة حقيقية لتحسين بيئة الاعمال".

من جانبه وصف النائب الحميدي السبيعي المركز بالإنجاز الذي قلص مدة تأسيس الشركات من 15 إجراء الى 4 إجراءات ومن 60 يوم الى 3 ايام عن طريق الأونلاين.

واكد ان المركز هو ترجمة وتماشي مع الركب الالكتروني ونتمنى ان تحذو باقي مؤسسات الدولة حذو وزارة التجارة في انشاء هذا المركز وان ينجز المواطن معاملاته عن الطريق الالكتروني .

وقال النائب أسامه الشاهين ان مركز الكويت للأعمال اسعدنا رؤيتة وهو ان ينجز المواطن وصاحب المشروع معاملاته التجارية بموقع واحد لكافة الجهات الحكومية.

وثمن الشاهين تسمية المركز بأسم وكيل الوزارة السابق المرحوم خالد الشمالي وهي خاصية وفاء لما قام به من جهود ترجمت لإنشاءه والشكر لوزير التجارة خالد الروضان وجميع العاملين ونحن كأعضاء مجلس أمه داعمون لأي مشروع يخدم المواطن.