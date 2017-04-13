الوزير العزب: توزيع أرباح 11% لعام 2016 على الأرصدة النقدية لحسابات القصّر

الوزير فالح العزب

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:22 13/04/2017 حدث بتاريخ: 17:23 13/04/2017

اعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر د. فالح عبدالله العزب عن توزيع أرباح بنسبة 11% لعام 2016 توزع على الأرصدة النقدية لحسابات القصّر والمشمولين برعاية الهيئة.

حيث صرح د. العزب بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد برئاسته في يوم الخميس الموافق 13/4/2017، بأن مجلس إدارة الهيئة بحث بعدة قرارات لصالح القصّر والمشمولين برعاية الهيئة و قد تم اعتماد عدة أمور أهمها الميزانية والحساب الختامي للقصّر والمشمولين برعاية الهيئة والتقرير السنوي السابع والسبعون عن أعمال الهيئة للعام 2016، وذلك وفقاً للمادة (6) و (7) و(11) من قانون إنشاء الهيئة رقم 67 لسنة 1983م.

من جانب أخر أصدر د. العزب توجيهاته للإدارة التنفيذية للهيئة بإطلاق خدمة متنقلة جديدة باسم (عيالنا)، والتي تتمثل في توفير سيارة مجهزة تكون بمثابة مكتب خدمي متنقل يصل الى محل إقامة المشمولين برعاية الهيئة من أبنائنا القصر والأرامل ممن تتطلب ظروفهم عناية خاصة.

كما أعلن د. العزب بأن الهيئة ستقيم حفل تكريم القصر المتفوقين والمشمولين برعاية الهيئة، وذلك يوم السبت الموافق 15/4/2017 ، والتي سيتم من خلالها تكريم أكثر من 500 متفوق ومتفوقة من ابنائنا القصر لعام 2015-2016م.

وقد أكد د. العزب عن قرب افتتاح فرع الأحمدي في محافظة الأحمدي وهو بمثابة هيئة مصغر لخدمة المشمولين بالرعاية

واختتم د. العزب تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لجهود أعضاء مجلس الادارة، والسيد المدير العام ولجميع العاملين بالهيئة لسعيهم لتحقيق الرسالة النبيلة للهيئة في خدمة القصر والمشمولين برعايتها.