هيئة مكافحة الفساد: ندعوا المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية سرعة تقديم اقرارات ذممهم

هيئة مكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:12 13/04/2017 حدث بتاريخ: 15:12 13/04/2017

دعا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى سرعة تقديم إقرارات ذممهم قبل يوم الأحد 14 مايو المقبل موعد انتهاء مدة الأشهر الستة الممنوحة لهم.

وقال النمش في بيان صحفي اليوم الخميس إن المشمولين بتقديم الإقرارات هم الموجودون في الخدمة قبل تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016.

وشدد على ضرورة التزام المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المقررة في القانون لتقديم إقرار ذممهم تجنبا للعقوبات المقررة في حالة التأخر أو عدم التقديم.

وطالب المشمولين بالدخول على موقع الهيئة الإلكتروني (WWW.KANCOR.GOV.KW) وذلك لتحميل نموذجي إقرار الذمة المالية وتسجيل بيانات المقر واستكمال طباعتهما ثم مراجعة الهيئة لتسليم الإقرار خلال أيام العمل الرسمية في مقرها الرئيسي أو الاتصال على الرقم (118) لأي استفسار داعيا الى عدم الانتظار الى اخر المهلة تجنبا للازدحام.