وزير الصحة د. الحربي يشكل لجنة تحقيق في أسباب استقالة د. هشام الخياط

وزير الصحة د. جمال الحربي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:39 10/04/2017 حدث بتاريخ: 22:39 10/04/2017

قرر وزير الصحة د. جمال الحربي تكليف لجنه بالوزارة لدراسة موضوع استقالة أحد الأطباء الكويتيين (د. هشام الخياط) الذي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد كلف الحربي اللجنة بدراسة والتحقيق في كافه ماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع والإطلاع علي الملفات والمستندات واستدعاء وسماع اقوال الشهود بهدف التحقق من الأمور التي أحاطت بالاستقالة ووضع التوصيات المناسبة للاستفادة من الكوادر الطبية الوطنيه في بيئة عمل مناسبة للعطاء المهني والإنساني.