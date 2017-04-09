الداخلية: القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي على أحد منتسببي الوزارة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:20 09/04/2017 حدث بتاريخ: 21:20 09/04/2017

أعلنت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان الاجهزة الامنية المعنية القت القبض على مواطن والذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر قيامه بالاعتداء على احد منتسبي الادارة العامة للمرور اثناء تاديه عمله والقيام بواجبه.

وفي التفاصيل اشارت الادارة الى انه لدى محاولة رجل المرور فض مشاجرة بين المواطن وشخص اخر من جنسية اسيوية على خلفية حادث مروري وقع بينهم باحدي التقاطعات بمحافظه الاحمدي تفاجأ بقيام المواطن بالتعدي عليه مما تسبب له برضوض وكدمات بالوجه.

واوضحت الادارة الى ان المتهم القي القبض عليه ويخضع للتحقيق تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة كونها تعد جناية بعد حصول الوافد الاسيوي على تقرير طبي يفيد بتعرضه لبعض الاصابات وكسور.

واكدت الإدارة بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في حق من ارتكب هذا الفعل، وتجاه أي سلوك منحرف وخارج عن نطاق القانون وتشدد بأنها لن تسمح مطلقا لأي من كان بالتعدي على رجال الأمن او على سلطتهم القانونية او هيبتهم ومكانتهم.