لجنة النظر في الجناسي المسحوبة تتراجع عن تحديد المدة الزمنية لنظر التظلمات

المستشار في الديوان الأميري علي الراشد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي وكونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:44 09/04/2017 حدث بتاريخ: 19:44 09/04/2017

تراجعن لجنة النظر في الجناسي المسحوبة عن المدة الزمنية المحددة بعد تصعيد نيابي ضدها، إذ قال رئيسها المستشار في الديوان الاميري علي الراشد اليوم الاحد ان اللجنة ستبدأ في تسلم طلبات النظر من قبل اصحاب الشأن بعد غد الثلاثاء في المبنى الاداري بقصر (السيف) وليس قصر (بيان) ولمدة اسبوعين.

وأضاف المستشار الراشد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات واعتمدت الالية التي سوف تسير عليها حيث خصص موقع استلام طلبات النظر من قبل اصحاب الشأن في المبنى الاداري بقصر (السيف).

وردا على سؤال حول من له الحق في تقديم طلب النظر اوضح المستشار الراشد ان "اللجنة ستستقبل جميع الطلبات مهما كان تاريخ السحب الا انه نظرا لكثرة عدد الملفات ستبدأ اللجنة ببحث طلبات النظر في الجناسي المسحوبة من بعد التحرير".

وأفاد بأنه "وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيرفع الامر الى رئيس مجلس الامة ولسمو رئيس مجلس الوزراء المكلفين من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد لاتخاذ قرار الاستمرارية في بحث الجناسي المسحوبة ماقبل الغزو".

وأكد المستشار الراشد أنه "بإمكان الجميع التقدم بطلبه ابتداء من بعد غد الثلاثاء في قصر السيف".