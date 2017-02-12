الصحة: نقل مدراء الإدارات ومراقبي المستودعات الطبية والرقابة الدوائية والغذائية وتفتيش الادوية

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:44 12/02/2017 حدث بتاريخ: 13:44 12/02/2017

أصدر وزير الصحة الدكتور جمال منصور الحربي عدة قرارات وزارية بتنقلات مدراء الإدارات والمراقبين بالمستودعات الطبية والرقابة الدوائية والغذائية وتفتيش الادوية.

وتضمنت القرارات الوزارية نقل الصيدلي جابر عبد الله الخالدي الى وظيفة مدير إدارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية (وكان يشغل وظيفة مدير إدارة تفتيش الادوية) وندب الصيدلانية مروة جاسم محمد الجسار لوظيفة مدير إدارة تفتيش الادوية ( وكانت تشغل وظيفة مراقب التنسيق والمتابعة بإدارة الخدمات الصيدلانية).

كما تضمنت ايضا تكليف الصيدلي عقاب علي عقاب للقيام بمهام وأعباء وظيفة مدير إدارة المستودعات الطبية ( وكان يشغل وظيفة مراقب الادوية بذات الادارة) بالإضافة الي نقل الصيدلانية مريم خالد نجم الياسين لوظيفة مراقب التنسيق والمتابعة بإدارة الخدمات الصيدلانية.

ايضا نقل الصيدلانية سارة حسين عبد الله المقصيد لوظيفة مراقب التسجيل والافراج بإدارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية ونقل الصيدلي رامي صادق بهبهاني لوظيفة مراقب مختبرات الادوية بنفس الإدارة وندب الصيدلانية عبير حسني توفيق منصور لوظيفة مراقب المخازن بإدارة المستودعات الطبية.