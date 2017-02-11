الوزير الحربي: الحملة الوطنية للتطعيم تهدف الى زيادة المناعة لدى أفراد المجتمع

الدكتور جمال الحربي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:00 11/02/2017 حدث بتاريخ: 16:00 11/02/2017

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي اليوم السبت إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وشلل الأطفال تهدف الى زيادة المناعة لدى أفراد المجتمع وتعزيز الجانب الصحي في البلاد.

وأضاف الحربي في تصريح له على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس لامراض الدم الذي يستمر ثلاثة أيام إن الحملة التي أطلقتها (الصحة) تأتي ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الاطار.

وأوضح أن التطعيم مهم لرفع الوقاية الى معدله الكامل لافتا الى خلو البلاد من مرض شلل الأطفال منذ عام 1986.

وعن المؤتمر أشار الحربي الى أهميته في صقل خبرات الاطباء الكويتيين وتبادل الخبرات والابحاث مع المختصين بعلاج امراض الدم وصولا الى التشخيص والعلاج الافضل لتلك الامراض ومنها (تكسر الدم) لدى الأطفال.

وأفاد بأن المؤتمر يضم نخبة من الخبراء يمثلون الاتحاد العربي والاتحاد الاوروبي لامراض الدم ودول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية لافتا الى أن المؤتمر يتضمن اربع ورش عمل وعشرة ابحاث علمية.

وكان الحربي أكد في كلمة بافتتاح المؤتمر الحرص على اختيار موضوعات المناقشات العلمية التي تعبر عن رؤية الوزارة وتتفق مع برامج عمل الوزارة والحكومة ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

وذكر ان لهذه المؤتمرات مردودا إيجابيا بالتصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية في مجالات التشخيص والعلاج والرعاية الصحية لاحدث المعايير العالمية للجودة بأبعادها المتعددة.

من جهتها اكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة ماجدة القطان في كلمة مماثلة حرص الوزارة على نجاح المؤتمر ومتابعة ما سيسفر عنه من توصيات وتبنيها لوضعها موضع التنفيذ.

واضافت القطان أن الوزارة حريصة أيضا على الاهتمام بتوافق المختبرات مع المستجدات العالمية من حيث الاجهزة والمعدات وافتتاحها العديد من المختبرات في مختلف المراكز الصحية العامة والتخصصية.

وقالت إن المؤتمر نجح في جمع الخبراء واختصاصيي امراض الدم من مختلف الدول العربية والاوروبية وكندا والولايات المتحدة للتباحث حول المستجدات وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة العلمية والطبية على المستفيدين.

وذكرت ان التحديات التي تواجه النظم الصحية تضع الجميع امام مسؤولياته للاهتمام بالتواصل العلمي والمهني وتبادل الخبرات والبحوث لصقل مهارات العاملين بالقطاع الصحي في جميع التخصصات.

ولفتت الى اهتمام المؤتمر بفئة الحوامل وحديثي الولادة وسرطانات الدم مشيرة الى ان الابحاث في هذا المجال تشكل اهمية للبرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية واعداد وتدريب الكوادر الطبية والصحية.