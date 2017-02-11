الوزير الفارس: الموافقة على إعادة ميزانية الجامعة لعام 2017 - 2018 إلى طبيعتها دون تخفيض

الدكتور محمد الفارس

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:13 11/02/2017 حدث بتاريخ: 11:16 11/02/2017

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن مجلس الوزراء وافق على أن تعود ميزانية الجامعة لعام 2017- 2018 إلى طبيعتها، بدون التخفيض الذي شهدته ميزانية العام الحالي.

وأضاف الفارس، في تصريح على هامش حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبة كلية القانون الكويتية العالمية، أن التقشف الذي شهدته ميزانية العام الحالي جاء لظروف خاصة، "حيث رأت لجنة الميزانيات البرلمانية ووزارة المالية ضرورة أن تقر اللوائح الإدارية والمالية من مجلس الخدمة المدنية، وهو ما أدى إلى تخفيض الميزانية".

وبشأن البعثات الداخلية والخارجية، قال الفارس: إن ميزانية البعثات التي تم إقرارها لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ "لم يكن لي أي دور فيها، لأنني لم أكن وزيراً حين إقرارها"، مستدركاً: "لكنني سأسعى إلى زيادة الميزانية القادمة لتغطي كل العدد المطلوب في كل البعثات".

وعن المدينة الجامعية بالشدادية، أوضح أن "الحكومة لها رأي في الموقع، ولبعض النواب رأي آخر، ولا يزال الأمر قيد البحث والتفاوض بين الطرفين".