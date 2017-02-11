عيسى رمضان: فرصة لتساقط الأمطار الرعدية من مساء الأحد مع تأثر البلاد بالكتل الهوائية البحرية

عيسى رمضان

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:50 11/02/2017 حدث بتاريخ: 10:50 11/02/2017

أعلن خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان انتهاء موجات البرد القوية، لافتا في الوقت ذاته الى تأثير الكتل الهوائية البحرية الباردة على المنطقة خلال شهر فبراير.

وقال رمضان في تصريح له، أن الدفئ سيسيطر على اجواء المنطقة خلال اليومين ولكن لا تزال المرتفعات الجوية مستمرة وقد تعود درجات الحرارة للانخفاض فقط ليلا في الأيام المقبلة.

وحذر رمضان مرتادي البحر بسبب ارتفاع الامواج نهار الغد سواء السواحل والمناطق الداخلية بالبحر من قطر وسواحل السعودية والكويت.

وعن توقعاته ليوم السبت وغدا الاحد قال رمضان تزيد سرعة الرياح على الكويت نهار الأحد وتثير الغبار في المناطق المكشوفة والبرية مع فرصة لتساقط الأمطار الرعدية من مساء الأحد وفجر الاثنين، فيما سيلاحظ تزيد السحب خلال نهار الْيَوْمَ مع اقتراب المنخفض الجوي وتعتدل وتنشط الرياح الجنوبية.