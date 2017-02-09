الطيران المدني: الانتهاء من أعمال "مبنى الركاب2" نوفمبر المقبل

مبنى الركاب الحالي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:47 09/02/2017 حدث بتاريخ: 13:48 09/02/2017

أعلن رئيس إدارة العامة للطيران المدني الشيخ مبارك سالم الصباح اليوم الخميس أن أعمال مشروع مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي (مبنى الركاب رقم 2) ستنتهي في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الشيخ مبارك في تصريح له على هامش جولة تفقدية لأعمال المشروع أهمية (مبنى الركاب رقم 2) الذي سيوفر كل الخدمات المتكاملة للمسافرين في حل أزمة الازدحام في المطار الحالي.

وأشار إلى وجود توجيهات سامية بسرعة إنجاز أعمال المشروع الحيوي لافتا إلى تخصيص مبنى الركاب المساند لشركة الخطوط الجوية الكويتية (الناقل الوطني) وجميع الشركات التي تقدم لها خدمات متنوعة.

واطلع الشيخ مبارك خلال جولته على ما تم انجازه في المشروع من أعمال الحفر والخرسانة والأعمدة بحضور مسؤولي الإدارة العامة للطيران المدني ومهندسي الشركة المسؤولة عن المشروع وشاهد عرضا مرئيا للتصاميم والمواصفات والتجهيزات والابعاد الخاصة والخدمات التي سيضمها المبنى والمخططات الخاصة بالمشروع لاسيما الطرق ومواقف السيارات.

وأشاد بالمشروع وبالشركة القائمة على أعماله بالاضافة للمهندسين في (الطيران المدني) المسؤولين عن المشروع الذي بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيه نحو 30 في المئة.

ويقع مشروع مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي في المنطقة الشمالية بمطار الكويت ويضم 14 بوابة للمغادرين ويهدف الى المساهمة في توفير طاقة استيعابية مساندة لمطار الكويت تبلغ خمسة ملايين راكب سنويا ويزيد من حركة المطار بنحو 10 في المئة سنويا.