الأشغال: إغلاق جسر الغزالي اعتبارا من الجمعة المقبلة لإستكمال تطويره وتوسعته لربطه مع جسر جابر

اعمال عقد جسر جابر-ارشيفية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:10 08/02/2017 حدث بتاريخ: 16:10 08/02/2017

أعلنت وزارة الأشغال العامة اليوم عن أنه سيتم إغلاق مؤقت لجسر الغزالي بنهايته الواقعة عند تقاطعه مع طريق الجهراء ضمن أعمال عقد تطوير طريق الجهراء، وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2017 لإستكمال تطوير جسر الغزالى حيث سيتم توسعته لربطه مع جسر الشيخ جابر وكذلك لتنفيذ رامبات جديدة بين جسر الغزالي و الطريق السطحي و جسري جمال عبد الناصر و الجهراء.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، انه سيتم تحويل المرور المتجه الي ميناء الشويخ من أعلى الجسر نزولاً الي طريق الغزالي الجديد أسفل الجسر ثم التحويلة المرورية بإتجاه ميناء الشويخ مروراً بالإشارة بتقاطع طريق الجهراء، فيما سيتم تحويل المرور القادم من ميناء الشويخ بعد تقاطع جمال عبد الناصر الي التحويلة المرورية بطريق الغزالي أسفل الجسر بالإتجاه الي الشويخ الصناعية مروراً بالإشارة المرورية بتقاطع طريق الجهراء ثم صعوداً لأعلى جسر الغزالي بعد تقاطع شارع عبد العزيز فهد المساعيد بالإتجاه الي الطريق الدائري الرابع.

واشارت الى منع مرور الشاحنات من الساعة 6 ص الى الساعة 4 مساءاً خلال فترة إغلاق جسر الغزالي ويمكن للشاحنات مغادرة الميناء خلال ساعات المنع والإنتظار بساحة إنتظار الشاحنات الواقعة بين المنطقة الحرة و مواقف جامعة الكويت والتي تم إعدادها لذلك الغرض.