الوزير الحربي: منح المكاتب الخارجية صلاحية ايجاد مركز طبي أو مستشفى بديل لتوفير الوقت

الدكتور جمال الحربي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:56 08/02/2017 حدث بتاريخ: 13:56 08/02/2017

قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إنه تم منح المكاتب الصحية الخارجية صلاحية ايجاد مركز طبي أو مستشفى بديل للحالات التي تأخر تحديد موعد علاجها من قبل المستشفيات المحددة للعلاج فيها.

وأضاف الحربي في تصريح صحافي اليوم الأربعاء ان هذه الخطوة تتزامن مع القرارات الاخيرة الخاصة بتسهيل اجراءات العلاج بالخارج لحالات السرطان وحالات زراعة الاعضاء وحالات العناية المركزة والحالات الحرجة.

وأوضح أن تلك الصلاحيات تدفع نحو تسهيل الاجراءات على المرضى بدلا من انتظار المخاطبات بين المكاتب وادارة العلاج بالخارج.

وكان الوزير الحربي أصدر مؤخرا قرارت تقضي بمنح صلاحيات أوسع لتسهيل علاج المرضى والتمديد لهم لفترة لا تزيد عن ستة اشهر دون انتظار موافقة اللجنة العليا للعلاج بالخارج.