الوزير المطوع: توقيع عقد انشاء طرق وخدمات لطريق ميناء الزور-الوفرة بقيمة 65 مليون دينار

على هامش توقيع العقد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:34 08/02/2017 حدث بتاريخ: 11:39 08/02/2017

وقع وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع عقد إنشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور مجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة مع شركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مؤيد حمد مساعد الصالح والوكيل المساعد لقطاع التنسيق و المتابعة للوزير حسين فهد العتيبي.

وقالت وزارة الاشغال في بيان لها ان قيمة العقد تبلغ 64.900.000 د.ك (فقط اربعة وستون مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتضمن المشروع تطوير طريقين قائمين حيث سيتم اعتماد ثلاث حارات وسرعة تتراوح بين 80 و120 كم / ساعة، بالاضافة الى طريق 309 وهو طريق 2*2 يبدأ من التقاطع مع طريق الفحيحيل السريع (ميناء الزور) وينتهي عند الدوار القائم عند مزارع الوفرة.

كما يتضمن ايضا طريق يربط الطريق 309 عند الدوارين القائمين، ويبلغ يبلغ الطول الإجمالي للمشروع 36 كم ويحتوي على 6 تقاطعات علوية ، 3 منها لخدمة مدينة الخيران السكنية.

الى ذلك وقع ايضا الوزير المطوع إتفاقية الإشراف على العقد ( هـ ط / 237 ) إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات اخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور و الوفرة وتبلغ قيمة الإتفاقية 2.810.309 د.ك ( فقط إثنين مليون وثمانمائة وعشرة ألف وثلاثمائة وتسعة دينارا كويتيا لا غير ).

وتتضمن أعمال الإتفاقية الإشراف على تنفيذ أعمال العقد هـ ط / 237 ويتضمن العقد تطوير الطريق القائم ( 309 ) الذي يبدأ من بعد التقاطع مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وحتى الدوار القائم عند الوفرة بالإضافة الى الطريق القائم بين الدوارين عند مدينة الوفرة ويبلغ الطول الإجمالي للعقد 37 ك.م.

واشارت الاشغال انه تم إعتماد 3 حارات في كل إتجاه، كم تتضمن أعمال العقد 6 تقاطعات علوية بالإضافة إلى مداخل ومخارج من خلال طرق خدمية مع إلغاء جميع الإلتفافات الأرضية القائمة حاليا لتأمين إنسيابة المرور والربط مع مدينة الخيران والوفرة.