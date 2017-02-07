أمير البلاد: مبنى الركاب الجديد سيساهم في توفير أعلى مستويات الراحة والتسهيلات للمسافرين

أمير البلاد أثناء استقباله القائمين على مشروع مبنى الركاب الجديد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:00 07/02/2017 حدث بتاريخ: 17:00 07/02/2017

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل سموه رعاه الله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح ووزير الأشغال العامة عبدالرحمن عبدالكريم المطوع ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة نيهات أوزدامير والوكيل المحلي للمشروع والعضو المنتدب في مجموعة الخرافي مرزوق ناصر الخرافي والسادة أعضاء الشركة حيث قدموا لسموه حفظه الله شرحا حول مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

وقد أشاد سموه رعاه الله بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا المشروع الحيوي الهام والذي يساهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي من خلال توفير أعلى مستويات الراحة والتسهيلات لحركة الركاب في المطار كما أشاد سموه حفظه الله بالعلاقات المميزة التي تربط بين دولة الكويت والجمهورية التركية والتي تشهد الكثير من التعاون في مختلف المجالات متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح.