إعادة الهيكلة: توظيف 15 باحث عن العمل من فئة ذوي الاعاقة

إعادة الهيكلة

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:49 07/02/2017 حدث بتاريخ: 10:51 07/02/2017

أعلنت مدير إدارة تنمية القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الانصاري عن أنطلاق مرحلة توظيف دورة تأهيل وتوظيف 20 باحثاً عن العمل من ذوي الاعاقة ( بطيئي التعلم) التي بدأت بتوقيع العقد في 21/4/2016 ولمدة عشرة أشهر بشرط أن تكون نسبة التوظيف 100%.

وقالت الانصاري في بيان صحافي لبرنامج اعادلة الهيكلة، أن هذا الانجاز الوطني المتميز لبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة يعد الاول من نوعه في الكويت والمنطقة، مؤكدة أن البرنامج يسعى ومن خلال إدارته المختلفة لتوفير الفرص الوظيفية لمختلف شرائح المجتمع في كافة التخصصات التعليمية والدراسية في مؤسسات القطاع الخاص من خلال برنامج عمل شامل لدعم العمالة الوطنية وتعديل التركيبة السكانية وتعديل التركيبة السكانية في الكويت وتحقيق الاهداف الوطنية في بناء أقتصاد وطني بسواعد شبابية كويتية.

واضافت أن ما قام به البرنامج من خلال هذا العقد الذي يعد الخطوة الاولى لانطلاق العمل في هذا المجال الحيوي وعدم أهمال هذه الشريحة من شرائح المجتمع، وقد مرت مراحل المشروع من خلال جدول زمني كانت المرحلة الاولى هي مرحلة الارشاد والتسجيل ثم تلى ذلك مرحلة التدريب النظري لمدة أربع أشهر ثم مرحلة التدريب الميداني لمدة شهرين وأخيرة مرحلة التوظيف.

وأشارت الانصاري إلى أن تعدد أماكن التدريب لتتوافق وتطلعات وطموحات هذه المجموعة حيث تمت في شركات الغانم والحبشي وشلهوب وشركات أخرى من شركات القطاع الخاص، مشيرة الى أن البرنامج قد أعد مرحلة أخرى اضافية في مراحل العقد وهي مرحلة تقيم المشروع ومتابعة الذين تم توظيفهم في مواقع عملهم.