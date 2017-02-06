مجلس الوزراء: استجواب الحمود شابه مثالب ومخالفات وصاحبه مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري

جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المبارك اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:01 06/02/2017 حدث بتاريخ: 18:01 06/02/2017

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة التي تقوم بها للبلاد رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش - والوفد المرافق لفخامتها، مؤكداً على جدوى هذه الزيارة الإيجابية التي ستسهم في دفع التعاون البناء بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والميادين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، والمقرر عقدها في إمارة دبي خلال شهر فبراير الحالي، ويهدف المؤتمر إلى تطوير الخدمات الحكومية حول العالم.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول مشاركة سمو أمير البلاد، في المهرجان السنوي لسباق الهجن الذي أقيم في الرياض بتاريخ 1/2/2017 ضمن نشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في دورته (31)، والذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد جاءت المشاركة تجسيداً لأواصر العلاقات التاريخية التي تربط بين دول المنطقة وشعوبها الشقيقة، وتشجيعاً لهذه الرياضة التراثية ودعمها وتنميتها.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2015/2016، وكذلك بيان تحليلي مختصر عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة بالجهات الخاضعة، وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2016/2017، وذلك بهدف معالجة كافة الملاحظات التي تضمنتها تلك التقارير.

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، حيث استعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، والتي تم فيها استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وما أعقبه من تقدم عشرة أعضاء بطلب طرح الثقة بالوزيرإعمالاً لحكم المادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى جانب التداعيات التي شهدتها الأيام الأخيرة.

وفي هذا الصدد جدّد مجلس الوزراء تأكيده على ما شاب هذا الاستجواب من مثالب ومخالفات، وما صاحبه من مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني وخرجت عن إطار الغايات السامية التي استهدفها الدستور، وقد أشاد المجلس بما قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب من ردود مقنعة وبيانات دامغة وحقائق راسخة لكافة المحاور التي تضمنها الاستجواب، والتي لا تخفى على كل منصف ينشد الحق والعدالة والانصاف.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس الهجوم الإرهابي على فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديّدة بجمهورية اليمن الشقيقة مؤخراً، وذلك من قبل الميليشيات الحوثية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من طاقم الفرقاطة، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

كما عبّر مجلس الوزراء عن استنكاره للهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخراً قرب متحف اللوفر وسط باريس، مؤكداً تأييد دولة الكويت لما تقوم به جمهورية فرنسا الصديقة من إجراءات احترازية لمنع مثل هذه الحوادث الإرهابية المستمرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية الفرنسية الصديقة.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في شارع البديع في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة مستهدفاً زعزعة الاستقرار في البحرين، مجدداً موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأهدافه ودوافعه، داعياً المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.